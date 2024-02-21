هاشم الحسين: نتائج محلية وخارجية وطموحات لا تتوقف في الكاراتيه

السويداء-سانا

فرض لاعب الكاراتيه هاشم الحسين نفسه كأحد الأبطال الصاعدين في ميدان هذه اللعبة بعد مستويات جيدة قدمها، ونتائج ظفر بها على المستويين المحلي والآسيوي.

حكاية هاشم مع الكاراتيه بدأت بعمر الخمس سنوات بتشجيع من عمه المدرب هشام الذي أعطاه كل الوقت والاهتمام وكل ما يحتاجه للاستمرار بهذه الرياضة، وأهله ليكون لاعباً جيداً ويشارك بالبطولات.

وروى هاشم خلال حديثه لمراسل سانا كيف بدأ مسيرته مع نادي شقا، وحقق معه إنجازاً بتصنيف النادي ضمن الأندية السورية المتقدمة بميدان الكاراتيه، ثم انتقل لنادي دوما بعد تأسيسه في السنوات الماضية، ونجح مع زملائه خلال سنتين بتحقيق نتائج أكثر من جيدة للنادي سبق بها أندية لها سنوات من المشاركة ببطولات الكاراتيه، مع سعيه لتمثيل ناديه بالفترة القادمة ببطولات خارجية، ليرتقي ويكون بين الأندية الكبار داخل سورية.

وحقق هاشم أولى بطولاته على مستوى المحافظة عام 2013، وتم اختياره للمشاركة ببطولة صربيا ببلغاريا عام 2015، لكن لم يتمكن من السفر في تلك الفترة، ثم نجح عام 2017 بإحراز المركز الأول في بطولة الجمهورية باللاذقية بالكاتا الفردي، ثم تواصل فوزه ببطولات الجمهورية ولعب لاحقاً بفئة الرجال بمسابقتي الكاتا والقتال، وذلك رغم وجود عدد محدود من اللاعبين بهذه الفئة يشاركون بالمسابقتين، ونال أكثر من ميدالية متنوعة، منها ذهبية بطولة في حلب بوزن تحت 60 كغ، وذهبيتان في بطولة بدمشق بفئتي فوق الـ 18عاماً، وتحت الـ 21 عاماً.

وبين هاشم أن إنجازاته المحلية ودعم مدربه وعائلته له، واهتمام ناديه والمحبين به، أعطوه حافزاً ليرتقي بمستواه ويشارك ببطولة غرب آسيا بالأردن صيف العام الماضي، حيث أحرز فيها ميداليتين برونزيتين بالكاتا والقتال الفردي وكان اللاعب الوحيد بالبطولة الذي يشارك بالمسابقتين.

وحسب المدرب هشام الحسين فإن هاشم لاعب مميز منذ بداياته وشارك لعدة سنوات ببطولات المحافظة، وفاز فيها بمراكز متقدمة أهلته للمشاركة ببطولات الجمهورية التي فاز فيها أيضاً لعدة سنوات، ومنها إحرازه العام الماضي أربع ميداليات ببطولة واحد لأكثر من فئة منها ذهبية فئة الرجال لفئة فوق الـ 18 عاماً التي لم تحصل عليها محافظة السويداء بهذه الفئة منذ عام 2012.

وبين المدرب هشام أن هاشم لاعب ملتزم بالتدريب وطموح وكان لديه إصرار للمشاركة ببطولة غرب آسيا، ونجح بمشاركته فيها، ما أعطاه كمدرب حافزاً لمواصلة العمل معه، حيث يعمل حاليا لتجهيزه للمشاركة ببطولة غرب آسيا للعام الحالي.

وهاشم وفقاً لأحد خبراء رياضة الكاراتيه في السويداء فيصل أبو عجرم لاعب ملفت للأنظار وخصم ند لكل من يلعب معه، لمع نجمه بالسنوات الماضية ووصوله لهذا المستوى يعكس إصراره وعزيمته وكذلك تعب مدربه.

عمر الطويل

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