اختتام بطولة اللاذقية بالجودو للأشبال

اللاذقية-سانا

اختتمت بطولة اللاذقية بالجودو التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة لفئي الشبلات والأشبال في ملعب الباسل، بمشاركة الأندية والمراكز التدريبية التي تمارس اللعبة بالمحافظة.

وأسفرت النتائج بفئة الشبلات عن فوز انجلين حلوم بوزن 32 كغ، وفي وزن 36 كغ تقى ياسين، وبوزن 40 كغ ماريا أبو ركب، وبوزن 44 كغ جنا نعيمي، وبوزن 48 كغ غنى أحمد، وبوزن 52 كغ أريج بوشية، وبوزن 57 كغ شهد حلبي، وبوزن 73 كغ لجين علاء الدين.

وفي فئة الأشبال، فاز بوزن 34 كغ عزيز صقر، وبوزن 38 كغ جميل رمضان وبوزن42 كغ فادي حموي، وبوزن 46 كغ يقين حيدر، وبوزن 50 كغ محمد سلطان، وبوزن 55 كغ محمد العلي، وبوزن فوق الـ 66 كغ عبد الكريم مبيض.

وأشار رئيس اللجنة الفنية للعبة محمد عمار في تصريح لـ سانا إلى أن البطولة أفرزت العديد من المواهب المتميزة من مختلف المراكز التدريبية، وسيتم على أساسها انتقاء أفضل اللاعبين واللاعبات لتشكيل منتخب المحافظة الذي سيشارك ببطولة الجمهورية القادمة.

نبيل علي

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