منتخب سورية الأول بكرة القدم يلتقي نظيره الأوزبكي في افتتاح  مشاركته بكأس آسيا

الدوحة-سانا

يفتتح منتخب سورية الأول لكرة القدم مشاركته في بطولة كأس آسيا بلقائه المنتخب الأوزبكي اليوم عند الساعة الثامنة والنصف مساء على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

وأنهى منتخبنا استعداداته لهذا اللقاء على أمل الظفر بالنقاط الثلاث الأولى ليتابع مسيرته في البطولة نحو التأهل إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخه علما انه شارك ست مرات سابقة ولم يتأهل إلى الدور الثاني.

وفي احصائية لنتائج منتخبنا أمام أوزبكستان فقد فاز عليه بهدفين لهدف في نهائيات كأس آسيا عام 1996 وبهدف نظيف في تصفيات كأس العالم عام 2016 وبالنتيجة ذاتها عام 2017في تصفيات كأس العالم.

وهناك ثلاث مباريات ودية أعوام 2018 و2019 و2020 تعادل في الأولى بهدف لمثله وخسر الثانية بهدفين نظيفين وفاز الثالثة بهدف مقابل لاشيء على التوالي.

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