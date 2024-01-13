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عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

2024-01-13

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

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– المقاومة الفلسطينية تدك تجمعاً لآليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية جنوب شرق حي الزيتون بعدد من قذائف الهاون.

– وسائل إعلام فلسطينية: 20 شهيداً جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الدرج بمدينة غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على منازل شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

 

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