استشهاد عشرات الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات مكثفة على مخيم الشابورة في مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد 21 فلسطينياً وإصابة العشرات أغلبيتهم من النساء والأطفال, إضافة إلى استشهاد 3 فلسطينيين في قصف الاحتلال حي المغازي وسط القطاع.

كما قصف طيران الاحتلال ومدفعيته مدينة خان يونس ومحيط مستشفى الأمل جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد 28 فلسطينياً وإصابة أكثر من 15 آخرين جلهم من النساء والأطفال.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية 20 مجزرة في قطاع غزة المنكوب راح ضحيتها 210 شهداء و360 جريحاً، ليرتفع عدد ضحايا العدوان منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 21320 شهيداً و55603 جرحى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc