المتحدث باسم القسام: لا صفقات تبادل قبل وقف العدوان الصهيوني بشكل كامل على الشعب الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا

أكد المتحدث باسم كتائب القسام في المقاومة الفلسطينية أن المقاومة استهدفت أكثر من 825 آلية عسكرية صهيونية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشدداً على أنه لا صفقات تبادل قبل وقف العدوان بشكل كامل.

وأوضح المتحدث باسم كتائب القسام في كلمة مصورة أن المقاومة وبعد ثلاثة وثمانين يوماً من معركة طوفان الأقصى، لا يزال مقاتلوها في الميدان يتصدون للعدوان الإسرائيلي على مدار الأيام والساعات، حيث بلغت حصيلة الآليات المستهدفة منذ بدء العدوان البري أكثر من 825 آلية عسكرية بين ناقلة جند ودبابة وجرافة وشاحنة ومركبة, كما لا يزال مقاتلوها في كل النقاط يكبدون العدو خسائر كبيرة في مناطق توغله ويحصدون أرواح جنوده بالعشرات، ويحققون الالتحام مع الآليات والقوات على الأرض.

ولفت المتحدث إلى أن مقاتلي المقاومة يسطرون ملحمة تاريخية وبطولات فريدة، إذ يختارون أهدافهم ويخططون لضرب العدو في مقتل عبر استخدام كل الوسائل المتاحة من الأسلحة الرشاشة والمتوسطة وأسلحة القنص والقنابل اليدوية والعبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع والأفراد والتحصينات وضرب تجمعات القوات بقذائف الهاون والصواريخ, كما نفذوا عمليات خاصة

بإعادة تفجير ذخائر غير منفجرة للعدو في آلياته وجنوده وتفخيخ بنايات وتفجيرها بالجنود الغزاة، واستهداف ثلاث مروحيات للعدو بصواريخ مضادة للطائرات خلال اليومين الأخيرين, مشيراً إلى أن حالة الضعف والإنهاك والتخبط لقوات العدو باتت حقيقة مشاهدة واضحة لا جدال فيها.

وقال المتحدث باسم كتائب القسام: إن “أولويتنا هي وقف العدوان على شعبنا وإنهاء حرب الإبادة النازية الإجرامية التي يخوضها العدو منذ 12 أسبوعاً ضد أهلنا من الأبرياء بعد فشله في السابع من تشرين الأول، وتعزز إخفاقه في الحرب البرية، وبناء على ذلك فلا صفقات تبادل ولا غيرها من الطروحات يمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان على شعبنا بشكل كامل”.

وأضاف المتحدث: “إنما نقاتل منذ عقود وصولاً إلى طوفان الأقصى من أجل شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وأقصانا وسط خذلان من مجتمع دولي تحكمه شريعة الغاب الذي يتجاهل القتل البطيء الصامت للشعب الفلسطيني منذ سنوات طويلة إضافة إلى التهويد والاستيطان وتدنيس الأقصى وحصار غزة والعدوان على الأسرى وتهجير شعبنا بكل السبل، ثم يتباكون على الصهاينة عندما وجهنا لجيشهم ضربة القرن ودفعنا ثمن جرائمه وقلنا للعالم بأننا شعب يطلب الحق والحرية والحياة”.

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