الرئيس الإيراني: أمريكا الداعم الرئيسي للمجازر الإسرائيلية في غزة

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الداعم الرئيسي للمجازر التي يرتكبها الصهاينة بحق النساء والأطفال في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن رئيسي قوله اليوم: إن “أمريكا، وبالرغم من مطالبة المجتمع الدولي برمته لوقف جرائم الحرب التي يمارسها الصهاينة في فلسطين لكنها استخدمت “الفيتو” ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار لتثبت بأن الجذور الرئيسية لهذه الحرب والجرائم ووقود آلة التطهير العرقي الإسرائيلية تعود إليها”.

بدوره قال عضو مجلس صيانة الدستور الإيراني عباس علي كدخدائي: إن الفيتو الأمريكي الأخير في مجلس الأمن الدولي شكّل تهديدا للسلام والاستقرار الدوليين.

ولفت كدخدائي إلى أن الكيان الأمريكي يقف متفرجاً على موت الأطفال في قطاع غزة، واصفاً توفير الدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي للكيان الصهيوني بأنه تجسيد لانتهاك واشنطن بنود ميثاق الأمم المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة أفشلت أول أمس قرارا لمجلس الأمن الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة باستخدامها حق النقض “الفيتو” ضده خلال جلسة طارئة للمجلس.

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