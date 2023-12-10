ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 17997 شهيداً و49229 جريحاً

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 65 إلى 17997 شهيداً، و49229 جريحاً.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم: ارتكب الاحتلال خلال الساعات الماضية 21 مجزرة مروعة وأباد عائلات بأكملها، حيث وصلت إلى المستشفيات جثامين 297 شهيداً، إضافة إلى 449 إصابة، ما يرفع عدد الشهداء إلى 17997 والجرحى إلى 49229 وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وبينت الوزارة أن الاحتلال ينفذ مجازر وإبادة جماعية بحق الأهالي في شمال غزة ويترك الجرحى ينزفون حتى الموت، نتيجة حصار واستهداف المستشفيات وخروجها من الخدمة، حيث بات الوضع الصحي في مستشفيات جنوب القطاع كارثياً الطواقم الطبية فقدت السيطرة أمام الأعداد الهائلة من الجرحى وقلة الإمكانيات العلاجية والسريرية.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن العدوان الإسرائيلي ضد المنظومة الصحية أسفر عن استشهاد 296 من الطواقم الطبية وإصابة المئات منهم، فيما لا يزال الاحتلال يعتقل 36 من الكوادر الصحية على رأسهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية في ظروف قاسية.

وطالبت الوزارة أحرار العالم بالتحرك الفوري للضغط على حكوماتهم لوقف العدوان والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وجميع الأطراف الدولية بتوفير ممر إنساني آمن لتدفق المساعدات الطبية والوقود ووصولها إلى جميع مستشفيات القطاع، والعمل على توفير الاحتياجات الدوائية والوقود لتشغيل مجمع الشفاء الطبي الذي يمثل الأمل الوحيد أمام حاجة الجرحى والمرضى في شمال غزة.

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