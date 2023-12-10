المهندس عرنوس: إيجاد حلول تزيل أي عائق لتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين سورية وإيران

طهران-سانا

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أنه تم إيجاد حلول ووضع قوانين تزيل أي عائق أمام تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين سورية وإيران، مبيناً أن نتائج زيارة الوفد الاقتصادي إلى طهران ستظهر خلال وقت قريب، لأنها قامت بإنشاء بنية اقتصادية تساعد الشعبين الصديقين.

وقال المهندس عرنوس في تصريح لوسائل الإعلام السورية في طهران اليوم: “زيارتنا إلى طهران تهدف لإجراء مباحثات مع الأخوة في إيران حول الواقع الاقتصادي في سورية، وخاصة بعد زيارة الرئيس الإيراني إلى سورية ولقائه مع السيد الرئيس بشار الأسد، حيث تم توقيع مجموعة كبيرة من مذكرات التفاهم، واليوم تم تنفيذ قسم كبير من هذه المذكرات وإيجاد حلول ووضع قوانين تزيل أي عائق أمام تنفيذ هذه المذكرات”.

وأضاف المهندس عرنوس: “سيشهد المواطنون في سورية وإيران نتائج هذه الزيارة خلال وقت قريب، لأنها قامت بإنشاء بنية اقتصادية تساعد الشعب السوري على مبدأ (رابح رابح) لكلا الطرفين”.

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