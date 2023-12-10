إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من مديريات التربية والزراعة بالمحافظات

دمشق-سانا

أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من مديريات التربية والزراعة في المحافظات.

وخلال اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية، أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في مديريات التربية بمحافظات درعا والسويداء وحماة ودمشق وفي مديريتي زراعة حماة وطرطوس، فيما ردت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في مديرية تربية القنيطرة بسبب عدم ترتيب جداول العاملين وفق الأنشطة.

وفي تصريح للصحفيين أوضح مدير تربية درعا المهندس منهل العمارين أن 13365 موظفا سيستفيدون من نظام التحفيز الوظيفي الذي يشكل خطوة مهمة ويعد عاملاً مشجعاً للعمل الوظيفي.

وبين مدير تربية السويداء أكرم الحسنيه أن نظام التحفيز الوظيفي يشمل 9514 موظفاً، ويساهم في تمييز العمال الذين يقومون بساعات عمل أكبر عن غيرهم، ويساعد على تحسين مخرجات العملية التربوية.

ولفت مدير تربية حماة يحيى عبد الغني منجد إلى أن عدد المستفيدين من نظام التحفيز الوظيفي حوالي 25688 موظفاً، مشيراً إلى أن نظام التحفيز الوظيفي يحقق العدالة والشفافية في إعطاء كل عامل حقه وفق الجهد والنشاط الذي يقدمه، بينما بين مدير تربية دمشق سليمان اليونس أن عدد المستفيدين في المديرية يبلغ 16755 عاملاً.

جيما إبراهيم

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency