فوز الرحى على العربي بدوري كرة السلة للناشئات

السويداء-سانا

فاز فريق الرحى على العربي، بنتيجة 52-50 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم في صالة الباسل بمدينة المزرعة الرياضية بالسويداء، ضمن الدور النهائي لدوري كرة السلة للناشئات لحساب مجموعة السويداء.

وتفوق الرحى بالربعين الأول والثالث بواقع 14-12 نقطة و21-6 نقاط، فيما تقدم العربي بالربعين الثاني والرابع 18-13 نقطة و14-4 نقاط على التوالي.

ويتقابل فريقا العربي والرحى في الدور النهائي لمجموعة السويداء بثلاث مباريات بحيث يبلغ الفائز في مباراتين، منها الملحق النهائي للدوري.

عمر الطويل

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