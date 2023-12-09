منظمات دولية تنتقد استخدام واشنطن الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة

عواصم-سانا

انتقدت منظمات دولية اليوم استخدام واشنطن الفيتو خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يهدف إلى وقف مجازر الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

ونقلت وسائل إعلام إخبارية عن مدير مكتب الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش لويس شاربونو قوله في بيان: إنه “من خلال الاستمرار بتزويد “إسرائيل” بالأسلحة والغطاء الدبلوماسي أثناء ارتكابها الفظائع بما في ذلك العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، فإن الولايات المتحدة تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب”.

وأضافت: إنه “مرة أخرى استخدمت واشنطن الفيتو لمنع مجلس الأمن من إجراء بعض الدعوات التي كانت الولايات المتحدة نفسها تطالب بها، بما في ذلك الامتثال للقانون الإنساني الدولي”.

بدورها رأت الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام آبي ماكسمان في بيان: “أن استخدام الفيتو يضع مسمارا آخر في نعش مصداقية الولايات المتحدة في مسائل حقوق الإنسان”، موضحة أن “إدارة بايدن أضاعت فرصة أخرى للوفاء بادعائها الداعم لحقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القواعد والقوانين”.

إلى ذلك قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار: “أظهرت الولايات المتحدة تجاهلا قاسيا لمعاناة المدنيين في مواجهة عدد مذهل من القتلى والدمار واسع النطاق والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة”، منتقدة في الوقت نفسه “إرسال الولايات المتحدة الأسلحة إلى “إسرائيل” لأنها بذلك تسهم في تدمير القطاع”.

كما أدانت منظمة أطباء بلا حدود الفيتو الأمريكي وقالت في بيان: “باستخدام الفيتو تقف الولايات المتحدة وحدها في الإدلاء بصوتها ضد الإنسانية”، معربة عن صدمتها “بفشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة”.

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