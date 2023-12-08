وزارة الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال الصهيوني تحاصر مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة وتطلق النار بكثافة باتجاهه، والطواقم الطبية والجرحى فيه بلا ماء أو طعام أو علاج