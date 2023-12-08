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وزارة الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال الصهيوني تحاصر مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة وتطلق النار بكثافة باتجاهه، والطواقم الطبية والجرحى فيه بلا ماء أو طعام أو علاج

2023-12-08

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