طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض وأجواء غائمة جزئياً ماطرة في أغلب المناطق

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية، جراء تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد ‏في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم ماطر فوق أغلب المناطق وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية، وخاصة على المناطق الساحلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية على المناطق الجنوبية والغربية وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزيرة والمناطق الشرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 50 كيلومتراً في الساعة، أما البحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …