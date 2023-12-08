الرئيس الصيني: ضرورة تعزيز مبدأ الاعتماد على النفس في قطاعي العلوم والتكنولوجيا

بكين-سانا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ ضرورة تعزيز مبدأ الاعتماد على النفس في قطاعي العلوم والتكنولوجيا والإسراع في بناء نظام صناعي عصري في البلاد، مشيراً إلى أن الانتعاش الاقتصادي في الصين لا يزال في مرحلة حرجة.

وخلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي قال شي وفقاً لتلفزيون “سي سي تي في” الرسمي: “الانتعاش الاقتصادي في البلد ما زال في الوقت الحاضر في مرحلة حرجة”، مشدداً على ضرورة التركيز على تسريع بناء نظام صناعي عصري، وتعزيز الاعتماد على النفس في قطاعي العلوم والتكنولوجيا.

وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمواً بنسبة معتدلة بلغت 4.9 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري أي أقل بقليل من هدف بكين البالغ 5 بالمئة.

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