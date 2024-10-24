الرئيس الصيني يؤكد سعي بلاده لتطوير التعاون مع إيران

موسكو-سانا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الصين ستعمل على تطوير التعاون الودي مع إيران بغض النظر عن تغييرات الوضع الدولي والإقليمي.

وقال الرئيس الصيني خلال اجتماع مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش قمة “بريكس” بمدينة قازان الروسية: “إن الصين تدعم إيران في حماية سيادتها الوطنية وأمنها وكرامتها الوطنية، وتعزيز تنميتها الاجتماعية والاقتصادية بشكل مطرد”، موضحاً أن الصين مستعدة للعمل مع إيران في مجالات الدعم المتبادل ودعم المعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية مثل عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لكلا البلدين.

وأشار الرئيس الصيني إلى استعداد بلاده لتعزيز التبادلات والتعاون مع إيران في مختلف المجالات، وتعزيز التنمية الصحية والمستقرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتحقيق المزيد من الفوائد لشعبي البلدين.

وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أعلن أن الصين تدعم جهود إيران لضمان السلام والاستقرار الإقليميين ومستعدة للحفاظ على اتصالات وثيقة معها.

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