عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

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– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في دير البلح وسط قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات العدو الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى.

– المقاومة الفلسطينية : مقاتلونا أفشلوا فجر اليوم محاولة من قوات العدو الصهيوني الوصول الى أحد المحتجزين الصهاينة وأوقعوا عدد من القتلى والاصابات بين صفوفها.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهيد و 4 إصابات بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة بالضفة الغربية.

– وسائل إعلام فلسطينية :13 شهيداً جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 5 شهداء في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً مكوناً من 7 طوابق في حي الرمال بمدينة غزة.