علماء روس يطورون نظام تشخيص دقيق لسرطان الجلد بواسطة شبكات عصبية

موسكو-سانا

طور العلماء في جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية نظاما للشبكات العصبية للتعرف على سرطان الجلد بشكل دقيق، ما يقلل من نسبة التشخيص الخاطئ.

ونقلت وكالة نوفوستي عن العلماء قولهم: “إن استخدام نظامها كوسيلة تشخيصية مساعدة سيقلل من تأثير العامل البشري عند اتخاذ قرارات طبية، وسيزيد من دقة التعرف على المرض”.

وقام العلماء في الجامعة بتطوير نظام الشبكات العصبية متعدد الوسائط لتصنيف الآفات الجلدية السرطانية الحساسة للبيانات الجلدية غير المتوازنة.

بدوره قال رئيس قسم النمذجة الرياضية في الجامعة بافيل لياخوف: “إن استخدام المجمع المتطور من قبل أطباء الأمراض الجلدية كوسيلة تشخيصية مساعدة، سيقلل من تأثير العامل البشري عند اتخاذ القرارات الطبية، وسيخفض إلى حد بعيد من عدد التشخيصات الخاطئة، وسيزيد من دقة الكشف المبكر عن سرطان الجلد”.

من جانبها قالت أوليانا لياخوفا الباحثة في مختبر الأبحاث التابع لقسم النمذجة الرياضية: “إن النظام المقترح يسمح بتقليل عدد التشخيصات السلبية الخاطئة، بفضل استخدام وظيفة خسارة الإنتروبيا المعدلة وتحليل البيانات الجلدية غير المتجانسة مع مرحلة التنظيف الأولي لبنية الشعر”.

إلى ذلك قالت الخدمة الصحفية في الجامعة: “إن دقة التعرف في عشر فئات تشخيصية للنظام الذكي المقترح بلغت نسبة 85.2 بالمئة، بالإضافة إلى ذلك يتعرف النظام على آفات الجلد الصبغية بدقة أكبر بمقدار 15 بالمئة من التشخيص البصري الذي يجريه الأطباء”.

في سياق متصل أشارت الباحثة المشاركة في الدراسة والأستاذة المساعدة في قسم النمذجة الرياضية بالجامعة ديانا كاليتا إلى “أن النظام الذي يستخدم أنواعا مختلفة من الشبكات العصبية يقوم في الوقت نفسه بتحليل صورة الشامات وبيانات المريض الأساسية “الجنس والعمر ومحل الأورام الصبغية”، ولكن قبل بدء التحليل تجري معالجة صور البقع الصبغية باستخدام مرشحات معينة تجعل من الممكن إزالة التفاصيل التي تعيق عملية تصنيف أكثر دقة “على سبيل المثال الشعر والتأثيرات الخارجية الأخرى”.

ويخطط فريق البحث في جامعة القوقاز لبناء أنظمة أكثر تعقيدا لتحليل البيانات الجلدية من قبل الشبكات العصبية.

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