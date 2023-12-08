إيفرتون يفوز على نيوكاسل يونايتد بثلاثية في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

فاز فريق إيفرتون على ضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم “البريميرليغ”.

سجل أهداف فريق إيفرتون كل من اللاعبين دوايت ماكنيل وعبدالله دوكوري وبيتو في الدقائق 79 و86 و96 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع إيفرتون رصيده إلى 10 نقاط ليتقدم للمركز السابع عشر بفارق نقطة أمام مراكز الهبوط، في حين توقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند 26 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي.

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