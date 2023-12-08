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هزة أرضية بقوة 5.8 درجات تضرب العاصمة المكسيكية

2023-12-08

مكسيكو سيتي-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.8 درجات على مقياس ريختر وسط العاصمة المكسيكية “مكسيكو سيتي” دون ورود أي تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن هيئة رصد الزلازل المكسيكية قولها في بيان: “إن مركز الهزة وقع في ولاية بويبلا الواقعة على بعد 10 كيلومترات إلى الجنوب الغربي من العاصمة”، مشيرة إلى أن السكان شعروا بالهزة وخرجوا إلى شوارع العاصمة إثر إطلاق الإنذار.

وكان زلزال بقوة 6.2 درجات ضرب في الثاني والعشرين من تشرين الثاني العام الماضي قبالة ساحل باخا كاليفورنيا في المكسيك دون وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية.

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