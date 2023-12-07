بدء أعمال تأهيل شبكة ري حمص-حماة استعداداً لموسم الري المقبل

حماة-سانا

بدأت مديرية الموارد المائية في حماة أعمال إعادة تأهيل عدة أجزاء من شبكة ري حمص- حماة ضمن مجال عمل محافظة حماة، وذلك بهدف تهيئتها لموسم الري العام المقبل.

وأوضح مدير الموارد المائية في حماة الدكتور مطيع عبشي في تصريح لمراسل سانا أن قناة وشبكة ري حمص-حماة في مجال المحافظة تروي أراضي زراعية في 15 قرية على امتداد القناة بريف المحافظة الجنوبي، بمساحة إجمالية تتجاوز 7400 هكتار، موضحاً أن طول الشبكة الرئيسية بحماة يبلغ نحو 17 كيلومتراً، فيما يزيد مجموع طول الشبكات الفرعية على 57 كيلومتراً إلى جانب الأقنية الثلاث والتي يصل طولها إلى 400 كم.

وأضاف: تمت المباشرة بأعمال تأهيل أجزاء من تلك الشبكة بقيمة تتجاوز 5 مليارات ليرة بمساعدة إحدى الجهات المانحة، ومن المتوقع إنجاز أعمال إعادة التأهيل خلال شهر آذار من العام المقبل استعداداً لموسم الري.

عبدالله الشيخ

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