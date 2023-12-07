SCS-NET
الشريط الإخباري

جمعية تنظيم الأسرة تعيد تأهيل حديقة بمدينة السويداء

2023-12-07

السويداء-سانا

نظم متطوعون من مركز دعم وتمكين المرأة بالتشبيك مع مركز الشباب في فرع جمعية تنظيم الأسرة السورية بالسويداء اليوم فعالية لإعادة تأهيل الحديقة المجاورة لمركز الدعم الكائن وسط مدينة السويداء، وذلك ضمن حملة 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتم خلال الفعالية التي أقيمت بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان غرس عدد من الأشجار وطلاء المقاعد والسور في الحديقة لتكون متنفساً ومساحة أمان للسيدات ومستفيدات مركز دعم وتمكين المرأة.

وأشارت مقدمة الدعم النفسي الاجتماعي في مركز دعم وتمكين المرأة “ساندي نصر الدين”، في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن الفعالية التي تتزامن أيضاً مع يوم التطوع العالمي، جاءت انطلاقاً من دور الجمعيات الأهلية في تمكين المرأة وإشراكها بالعمل البيئي.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

تنظيم سباق في خان شيخون بريف إدلب المحرر بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

إدلب-سانا نظم فرع إدلب لجمعية تنظيم الأسرة بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة،

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved