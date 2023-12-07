جمعية تنظيم الأسرة تعيد تأهيل حديقة بمدينة السويداء

السويداء-سانا

نظم متطوعون من مركز دعم وتمكين المرأة بالتشبيك مع مركز الشباب في فرع جمعية تنظيم الأسرة السورية بالسويداء اليوم فعالية لإعادة تأهيل الحديقة المجاورة لمركز الدعم الكائن وسط مدينة السويداء، وذلك ضمن حملة 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتم خلال الفعالية التي أقيمت بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان غرس عدد من الأشجار وطلاء المقاعد والسور في الحديقة لتكون متنفساً ومساحة أمان للسيدات ومستفيدات مركز دعم وتمكين المرأة.

وأشارت مقدمة الدعم النفسي الاجتماعي في مركز دعم وتمكين المرأة “ساندي نصر الدين”، في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن الفعالية التي تتزامن أيضاً مع يوم التطوع العالمي، جاءت انطلاقاً من دور الجمعيات الأهلية في تمكين المرأة وإشراكها بالعمل البيئي.

عمر الطويل

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