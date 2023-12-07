زراعي حمص يبدأ بتمويل شراء مستلزمات الزراعات الشتوية

حمص-سانا

بدأ المصرف الزراعي في حمص تمويل موسم الزراعات الشتوية لشراء احتياجات هذه الزراعات من الأسمدة الآزوتية وسماد السوبر فوسفاتي.

وأكد مدير المصرف المهندس محمد الأحمد في تصريح لـ سانا أن الأولوية في تمويل الزراعات الشتوية لمحصول القمح لتأمين 50 بالمئة من حاجته من سماد اليوريا ومثلها من سماد السوبر فوسفاتي، وذلك بموجب تنظيم زراعي يقدمه الفلاح للمصرف، إما عن طريق الجمعيات الفلاحية أو بشكل إفرادي.

ولفت الأحمد إلى أن المصرف مستمر بمنح القروض متعددة الغايات لزوم الطاقة البديلة وشراء الجرارات وخدمة المحاصيل والمداجن.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة الإقراضات التي منحها المصرف منذ بداية العام حتى الآن بلغ 3 مليارات و658 مليون ليرة، وتم بيع 328 طناً من سماد السوبر فوسفاتي و1218 طناً من سماد اليوريا و630 طناً من سماد النترات.

عبد الحميد جنيدي

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