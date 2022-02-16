أكثر من 541 مليون ليرة قروض زراعي حمص لدعم استمرارية العمل وزيادة الإنتاج

حمص-سانا

تسعى الجهات المعنية الى زيادة قيمة الدعم التمويلي للمشروعات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ما يسهم في دعم استمرار عمل المزارعين وتحسن مستوى معيشتهم وزيادة الإنتاج الزراعي في ظل ظروف الحصار الاقتصادي المفروض وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وأوضح المهندس محمد الأحمد مدير المصرف الزراعي في حمص في تصريح لـ سانا أن المصرف يعمل على تلبية كل طلبات التمويل التي تستهدف تنفيذ الخطة الزراعية وشراء مستلزمات وتجهيزات العمل الزراعي وفق المساحات الزراعية لكل مشروع واحتياجاته عبر الكشف الفعلي على أرض الواقع.

وقال الأحمد: تشمل غايات الإقراض كل المشروعات والأعمال الزراعية وأبرزها استصلاح الأراضي وتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة الشمسية وشراء الجرارات والحصادات وشراء الأبقار وتوسعة بناء وترميم وتجديد تجهيزات ومعدات المداجن القائمة لافتاً إلى أهمية عملية الإقراض في مجال التصنيع الغذائي وتسويق المنتجات كتمويل شراء تجهيزات ومعدات لمعامل الأدوية البيطرية واللقاحات ومنشآت فرز وتوضيب الفواكه والخضار وجرش وتعبئة الأعلاف.

وكشف الأحمد أن إجمالي القروض الممنوحة بلغ منذ اعادة استئناف منح القروض في الشهر الثاني من العام الماضي ولغاية تاريخه أكثر 541 مليون ليرة استفاد منها 25 مقترضا وفق آجال قصيرة ومتوسطة وطويلة للقطاعين الخاص والتعاوني شملت مختلف الغايات.

من جهته أشار سالم أحمد حيسية رئيس الجمعية الفلاحية بمسكنة إلى الإقبال الكبير في منطقة مسكنة في الحصول على قروض زراعية في مختلف المجالات وخصوصا فيما يتعلق بالطاقة الشمسية مبيناً أنه في منطقتهم تم الحصول على العديد من قروض الطاقة الشمسية وقروض شراء معدات وآلات زراعية لافتاً إلى أهمية إعادة منح القروض الزراعية في تشجيع الفلاحين على العمل والإنتاج وتخفيف الأعباء عنهم.

من جانبهم تحدث عدد من المستفيدين من قروض المصرف الزراعي ومنهم يحيى القاسم حنا المقدسي و درويش حيسيا عن أهمية هذه القروض في تحسين عملهم في المجال الزراعي وزيادة الإنتاج مطالبين بضرورة تخفيض نسبة الفائدة لتحقق الغاية المطلوبة منها.

صبا خيربك

نشرة سانا الاقتصادية

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