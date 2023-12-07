سورية تتصدر الترتيب العام في ختام دورة ألعاب جريح الوطن الدولية

دمشق-سانا

اختتمت منافسات دورة ألعاب جريح الوطن الدولية الثالثة التي أقامها مشروع جريح الوطن بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام في مدينتي تشرين والفيحاء الرياضيتين بدمشق بمشاركة منتخبات روسيا والعراق وإندونيسيا وإيران وسورية.

وتصدر منتخب سورية الترتيب العام للدورة برصيد (10 ذهبيات و19 فضية و21 برونزية)، تلاه المنتخب الإندونيسي بـ (10 ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة) ثم المنتخب العراقي بـ (8 ذهبيات و8 فضيات و5 برونزيات) فالمنتخب الروسي بـ (ذهبيتين وفضية و3 برونزيات)، وحل أخيراً المنتخب الإيراني من دون أي ميدالية.

وفي منافسات اليوم الأخير حقق المنتخب العراقي المركز الأول في مسابقة كرة السلة على الكراسي، تلاه منتخب سورية (أ) ثم منتخب سورية (ج).

وفي مسابقة كرة الطاولة “جلوس” نال منتخبنا الوطني المراكز الثلاثة الأولى عبر جابر الهندي ومحمد صالح وأحمد التقي على التوالي، وفي أسلوب “الوقوف” جاء عبد الرزاق المصري بالمركز الثالث.

وفي لعبة الريشة الطائرة توج لاعبو منتخبنا بالمراكز الأولى بأسلوب (إس يو 5) عبر أحمد مقلي وعيسى السالم ووسام محمد، بينما جاء علام سليمان وثائر حسن بالمركزين الثاني والثالث في أسلوب (إس إل 4) وفي أسلوب (إس إل 3) حل فراس شيحا ثانياً وحسين عويني ثالثاً وفي أسلوب (دبليو أتش 1-2) حصل محمد قربي على الميدالية البرونزية.

وكان منتخبنا حقق في اليوم الأول من الدورة خمس عشرة ميدالية متنوعة بواقع (3 ذهبيات و6 فضيات و6 برونزيات)، وفي اليوم الثاني 20 ميدالية بواقع (4 ذهبيات و8 فضيات، ومثلها برونز).

هناء صقور

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