يوم جديد من عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا
أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:
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