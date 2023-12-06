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الصين تعلن عن تشغيل أول محطة للطاقة النووية من الجيل الرابع في العالم

2023-12-06

بكين-سانا

أعلنت الصين اليوم عن تشغيل أول محطة للطاقة النووية من الجيل الرابع في العالم .

ونقلت وسائل إعلام عن إدارة الدولة الصينية للطاقة قولها في بيان: إن منشأة شيداووان التي تقع في مقاطعة شاندونغ الشرقية، وتستخدم مفاعلاً عالي الحرارة مبرداً بالغاز عملت بشكل مستمر في وضع الاختبار لمدة 168 ساعة، والآن تم وضعها رسمياً حيز التشغيل التجاري.

وأضاف البيان: إن ذلك يشير إلى أن الصين وصلت إلى المستوى الرائد عالمياً في البحث والتطوير والتطبيق لتقنيات الجيل الرابع للطاقة النووية.

وأوضح البيان أن الميزة الأكثر أهمية للمفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز هي سلامتها في مجال توليد الكهرباء، ما يفتح أمامها آفاقاً واسعة في هذا المجال.

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