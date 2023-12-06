المقاومة العراقية تستهدف الاحتلال الأمريكي في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية اليوم قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب العراق.

وقالت المقاومة في بيان: “إنها استهدفت صباح اليوم قاعدة الاحتلال الأمريكي عين الأسد غرب العراق بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر” .

وأكد البيان أن ذلك يأتي رداً على الجرائم التى يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة .

وكانت المقاومة العراقية استهدفت مرات عدة قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في العراق وسورية وحققت إصابات مباشرة.

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