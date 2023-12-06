المقاومة اللبنانية تستهدف عدة مواقع للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية العديد من مواقع العدو الصهيوني وتجمعات جنوده على الحدود مع فلسطين المحتلة ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة موقعة بين صفوفه قتلى وإصابات.

وذكرت المقاومة في بيانات متلاحقة اليوم:” دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة وردا على استهداف العدو الاسرائيلي موقعا للجيش اللبناني استهدف مقاتلو المقاومة تجمعا لقوات الاحتلال في ‏مستوطنة المنارة بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة بين قتيل ‏وجريح” .‏

كما استهدفت المقاومة مساء اليوم تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة ‏المناسبة موقعة فيه إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح. ‏

وتمكنت المقاومة من استهداف مواقع الكوبرا “جنوب علما الشعب” بالصواريخ ‏الموجهة و‏جل العلام والضهيرة وبركة ريشا وثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة، وتجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة ‏المناسبة وحققوا إصابات مباشرة ، وموقع المطلة بواسطة مسيرة هجومية وحققوا فيه ‏إصابات مباشرة .‏

وكانت المقاومة استهدفت في وقت سابق اليوم تجمعات ومواقع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مثلث الطيحات وموقعي زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وبياض بليدا وتلة العاصي عند حدود بلدة ميس الجبل، وموقع رويسة.