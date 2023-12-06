الخارجية الفلسطينية : الاحتلال يمعن باعتداءاته في الضفة تزامناً مع مواصلة عدوانه على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إمعان الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاته وجرائمه ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في الضفة الغربية.

وأوضحت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا أن قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها وعمليات القتل والاقتحامات الدموية للمخيمات والمدن والبلدات والتي كان أحدثها اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس ومداهمتها منزلا بعد تفجير بابه بقنبلة تسببت باستشهاد فلسطيني وتفتيت جسده.

وأشارت الخارجية إلى استمرار الاحتلال تنفيذ مخططاته الاستيطانية في الضفة عبر سرقة أراضي الفلسطينيين، وتهجيرهم منها والرامية إلى تصفية قضيتهم العادلة بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس وذلك في استغلال للانشغال العالمي في العدوان على قطاع غزة المنكوب وما ينتج عنه من ويلات وإبادة جماعية بحق أهالي القطاع.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل وعدم الاكتفاء بسياسة التصريحات التي لا تغير شيئاً على الأرض.