معرض للفرق التطوعية في دمشق

دمشق-سانا

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع نظمت الغرفة الفتية الدولية دمشق “معرض الفرق التطوعية” في مول شام سيتي سنتر بدمشق، بمشاركة فرق ومبادرات في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والبيئة والدعم الاجتماعي.

نائب رئيس نطاق التعاون الدولي في الغرفة أنور اللوجي بين في تصريح لـ سانا أن هدف المعرض هو التواصل وتبادل الخبرات وتشجيع الشباب السوري وتطوير مهاراته في العمل الإنساني التطوعي، لإحداث أثر إيجابي في المجتمع كون الفرق المشاركة تمتلك تجربة كبيرة في هذا المجال.

بدوره أكد رئيس الغرفة الفتية الدولية في دمشق لعام 2024 جهاد الهندي ضرورة تعرف الشباب على الفرق التطوعية الموجودة، لتعزيز وتنمية روح التعاون والإبداع وتبادل الخبرات على جميع المستويات.

ومن المشاركين، أوضحت مشرفة فريق ليغو المجتمعي حنين الساعور أن الفريق يضم مجموعة من الشباب المتطوعين في ريف دمشق ويعمل على بناء قدرات وتطوير مهارات الشباب، عبر مجموعة من الدورات المهنية والتعليمية والأنشطة المجتمعية المختلفة.

في حين بينت المنسقة في فريق الصانعات الخضراء شذى الجردي أن هدف الفريق دعم المهندسين الزراعيين علمياً وعملياً عبر ورشات وتدريبات وحملات توعوية.

عدد من الزوار أشاروا إلى أهمية المعرض للتواصل مع مجموعة من الفرق التي تعمل على بناء قدرات الشباب وتطوير مهاراته، مشيرين إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرات والفرق التطوعية خلال الحرب الإرهابية على سورية وأثناء كارثة الزلزال.

يشار إلى أن الأمم المتحدة حددت منذ عام 1985 يوم الـ 5 من كانون الأول يوماً عالمياً للتطوع، أو ما يعرف باليوم الدولي للمتطوعين.

مهند سليمان

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