سورية تشارك في الأولمبياد الدولي لجامعة موسكو للفيزياء والتكنولوجيا

دمشق-سانا

بمشاركة سورية، أقيمت اليوم منافسات الأولمبياد الدولي لجامعة موسكو للفيزياء والتكنولوجيا لعام 2023.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه: إن الاختبارات أجريت “عن بعد” في اختصاصي الرياضيات والفيزياء، ولمدة 5 ساعات بمشاركة 10 طلاب من المركز الوطني للمتميزين وأعضاء الفرق الوطنية للأولمبياد العلمي السوري باختصاصي الرياضيات والفيزياء، وهم (أنس ميا ومحمد عيد الأكتع و زياد بدلة ومفيد جلخي وبهاء الدين ملحم ومجد عامر ومحمد نادر دالاتي وهدى جربي ومحمد علي ومحمود إبراهيم).

وأشارت الهيئة إلى أن المشاركة السورية في هذا الأولمبياد تأتي تفعيلاً للمبادرة الروسية الصديقة في دعم التميز العلمي السوري، والمساهمة في تطوير مواهبه الواعدة بالاستفادة من خبرات الكفاءات العلمية والتعليمية العالية في جامعة موسكو للفيزياء والتكنولوجيا.

يذكر أن هذا الأولمبياد بدأ منذ 30 عاماً، وتقيمه سنوياً جامعة موسكو، ويستفيد الأوائل في منافساته النهائية من المنح الدراسية للجامعة التي تخصص سنوياً 60 مقعداً لنخبة المتميزين في هذا الأولمبياد.

هيلانه الهندي

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