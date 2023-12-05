روسيا تطالب بتضافر جهود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمكافحة النازية

موسكو-سانا

طالب رئيس إدارة التعاون في مجال حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الروسية، غريغوري لوكيانتسيف ببذل جهود مشتركة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمكافحة النازية.

ونقل موقع آر تي عن لوكيانتسيف قوله في مؤتمر النازية الأوكرانية في القرن الـ 21 الجذور والفروع: “ظاهرة النازية لم تصبح جزءاً من الماضي… هذه المشكلة راهنة وحديثة”، مضيفاً: “إنه من أجل ذلك ولحل هذه الآفة، هناك حاجة إلى تضافر مشترك لجهود جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره”.

وأشار لوكيانتسيف إلى أن من يظنون أنه يمكن حل مشكلة انتشار النازية محلياً هم على الأرجح لسذاجتهم مخطئون.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شدد في المنتدى الدولي لمناهضة الفاشية المخصص لليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الفاشية في أيلول الماضي على ضرورة توحيد القوى لمواجهة إعادة كتابة التاريخ، واستئصال إيديولوجية التعصب.

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