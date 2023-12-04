تأهيل المجموعة الغازية في شركة توليد كهرباء بانياس بتكلفة 8.8 ملايين يورو

طرطوس-سانا

أنهت الكوادر الفنية العاملة في شركة توليد كهرباء بانياس أعمال إعادة تأهيل المجموعة الغازية بتكلفة إجمالية تصل إلى 8.8 ملايين يورو.

مدير الشركة المهندس قصي ديبة أوضح في تصريح لمراسل سانا أن المجموعة الغازية يابانية الصنع خرجت من الخدمة منذ عام 2013، نتيجة عطل مفاجئ في نظام التحكم، وبقيت كذلك لمدة طويلة لأن ورشات الصيانة لم تتمكن من الإصلاح، بسبب الحصار الاقتصادي الجائر وعدم توفر قطع التبديل من الخارج.

ولفت ديبة إلى أنه وخلال عام 2019 باشرت شركة مبنا الإيرانية أعمال إعادة تأهيل المجموعة وتحويلها للعمل على الغاز، وشملت الأعمال استبدال نظام التحكم بالكامل مع نظام الحمايات الخاصة بالمولدة والمحولة الرئيسية والمساعدة، وتركيب دارة غاز جديدة تتناسب مع المجموعة.

وأشار ديبة إلى أن عملية ربط المجموعة بشكل فعلي تمت بنجاح وهي جاهزة للعمل في حين توافر الغاز.

ذوالفقار أبو غبرا

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