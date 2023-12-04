وزارة الدفاع: تسوية الأوضاع الأمنية والتجنيدية للذين غادروا أو دخلوا القطر بطريقة غير مشروعة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الدفاع أنه وبهدف إفساح المجال أمام المواطنين السوريين ومن في حكمهم لتسوية أوضاعهم الأمنية والتجنيدية والذين اضطرتهم الظروف لمغادرة القطر بطريقة غير مشروعة، أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة – مديرية التجنيد العامة التعميم رقم 8828/41 تاريخ 30-11-2023.

وأوضحت الوزارة أن التعميم يتضمن ما يلي: قبول طلبات تسوية أوضاع المكلف بخدمة العلم الأمنية والتجنيدية الذي دخل أو غادر الجمهورية العربية السورية بطريقة غير مشروعة من تاريخ 21-3-2020 ولغاية 1-11-2023 ضمناً على أن يتقدم الراغب بالتسوية بطلبه خلال فترة مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ 1-12-2023 وتنتهي بتاريخ 31-5-2024 ضمناً.

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