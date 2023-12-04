المقاومة الفلسطينية تقضي على عدد من جنود الاحتلال وتدمر آليات له في غزة

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة المحاصر، موقعة قتلى في صفوفهم ومدمرة عدة آليات، بالتوازي مع استهدافها مستوطناته ومواقعه بالصواريخ، ضمن معركة طوفان الأقصى المستمرة لليوم التاسع والخمسين رداً على جرائم الاحتلال.

وقالت المقاومة: إن مقاتليها قضوا على عدد من جنود العدو الإسرائيلي من مسافة صفر في حي الشيخ رضوان في غزة، وعادوا إلى قواعدهم بسلام كما استهدفوا 5 دبابات و5 ناقلات جند في محور شرق غزة بقذائف الياسين 105.

وأضافت المقاومة: إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محاور التوغل شمال القطاع وشرق غزة، ويستهدفون عدداً من الآليات العسكرية الصهيونية بقذائف التاندوم والـ آر بي جي.

وأشارت المقاومة إلى أنها استهدفت مستوطنة نيريم على أطراف القطاع بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملم وتحشيدات العدو شرق مستوطنة ماجين برشقة صاروخية.

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