بيسكوف: الأوروبيون يحرقون أموالهم بلا جدوى في أوكرانيا

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم صعوبة استمرار الدول الأوروبية بضخ المزيد من الأموال إلى أوكرانيا، في ظل خلافات الاتحاد الأوروبي الأخيرة حول الميزانية المشتركة.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله في تصريح اليوم: “بات من الصعب على نحو متزايد أن تقوم الدول الأوروبية بحرق الأموال وضخ المزيد منها في الحفرة الأوكرانية التي لا نهاية لها، بينما نحن في روسيا متكيفون مع الاقتصاد لتأمين استمرار العملية العسكرية الخاصة”.

وكانت صحيفة فايننشال تايمز تحدثت عن وجود خلافات وصعوبة التوصل لاتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل قمة بروكسل لتجديد ميزانية الاتحاد المشتركة، ومن ضمنها حصول أوكرانيا على 50 مليار يورو وفقاً لبرنامج المساعدات الممتد لأربع سنوات حتى العام 2027.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency