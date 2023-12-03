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إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في مديريات الصحة بعدد من المحافظات

2023-12-03

دمشق-سانا

أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من مديريات الصحة بالمحافظات.

وخلال اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية، أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في مديريات الصحة بمحافظات درعا والسويداء والقنيطرة وإدلب وحلب ودير الزور والرقة والحسكة واللاذقية وحماة وطرطوس وحمص.

وفي تصريح لمراسل سانا أشار مدير صحة السويداء الدكتور طارق الجمال إلى أن النظام يشمل حوافز مادية وعلاوات تشجيعية ومكافآت، مؤكداً أن عدد المستفيدين من الحوافز يبلغ 3247.

من جهته أوضح محمد جاسم النقطة رئيس الموارد البشرية في مديرية صحة درعا أن نظام الحوافز في المديرية يستفيد منه 1822 موظفاً، مشيراً إلى أهمية النظام في رفع مستوى الدخل وتحفيز العاملين.

مهران أبو فخر

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