منتجات يدوية وشرقيات في معرض (مبدعات) للصناعات التقليدية

حلب-سانا

بمشاركة 60 سيدة انطلق معرض “مبدعات” للصناعات التقليدية بنسخته الجديدة، وهو مشروع ينفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخاص بالسيدات الماهرات والمبدعات في مجال الحرف اليدوية.

وضم المعرض المهن والحرف التقليدية من صناعة القش والمشغولات الصوفية والإيتامين والخرز والمخرز وإكسسوارات الزينة وصناعة الشموع والخشبيات والمأكولات والحلويات، وكل ما يهم الأسرة الحلبية.

وقال مدير مشروع مبدعات محمد قصاب في تصريح لمراسلة سانا: “إن هذا المشروع يستهدف 124 سيدة تعمل في منزلها بحرف يدوية من عدة مهن، وهدفه التعافي الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير سبل العيش والتنمية المستدامة للسيدات، وجاء المعرض بعد النتائج الإيجابية التي حققها بنسخته السابقة”.

وقدمت صونيا نرسيسيان مع ابنتها أرمنوهي سلاحيان مجموعة من الأعمال في فن الصوف والتريكو والمخرز، موضحة أن هذه الحرفة متوارثة في عائلتها، وعملت على نقلها لأولادها وصنع منتجات فنية فريدة وجميلة، وسعت إلى زيادة دخلها والمساهمة في الحفاظ على التراث القديم وتعريف الأجيال الجديدة بجمال هذه المهن اليدوية التقليدية.

وتقدمت إيمان حلو إحدى المشاركات، بمجموعة من الشموع بأشكال وألوان متعددة وروائح متنوعة، وتقوم بإدخال الطبيعة في مكوناتها من قرفة وحبوب البن والورد لتجعلها ذكرى معنوية تعبق بالسعادة والفرح، وتمنح الراحة النفسية للمشترين.

وقالت الدكتورة لينا جلخي: إنها عملت مع زوجها على مشروع “دكتور شيف”، وهو مشروع لصناعة الحلويات والمعجنات الصحية لمرضى السكري، واتبعوا النظام الغذائي الصحي في صناعتها لمن يعاني من حساسية اللاكتوز.

وعملت أسماء الشيخ درويش على صناعة السلال والصواني وعلب المحارم بالاعتماد على القش والبلاستيك وتشكيلها بطريقة مميزة، ووجدت في هذا المعرض فرصة لإعادة إحياء هذه الحرفة، ومجالاً واسعاً لتسويق منتجاتها.

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