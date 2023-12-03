المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية: تسجيل الماجستير مستمر حتى السابع من الشهر الجاري

دمشق-سانا

مدد المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية اليوم فترة قبول طلبات التسجيل في ماجستير التأهيل والتخصص في العلوم السكانية باختصاصي (السكان والتنمية) و(حماية الأسرة) للعام الدراسي 2023-2024 لغاية السابع من الشهر الجاري.

وبين المعهد في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن تقديم الطلبات خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، وذلك وفق نظامي التعليم العام والموازي.

وكان المعهد بدأ بقبول طلبات التسجيل في ماجستير التأهيل والتخصص في العلوم السكانية باختصاصي (السكان والتنمية) و(حماية الأسرة) للعام الدراسي 2023-2024 في الخامس من شهر تشرين الأول الفائت وانتهى في الـ 30 منه قبل الإعلان عن تمديد التسجيل.

وأشار المعهد في إعلانه إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات من خلال مراجعة مديرية شؤون الطلاب في المعهد بالبرامكة أو الاتصال على الرقم 2151951 أو من خلال الصفحة الرسمية للمعهد على فيسبوك.

بشرى برهوم

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