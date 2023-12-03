منصور يجدد الدعوة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومساءلة الاحتلال عن جرائم الحرب

نيويورك-سانا

دعا مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يواصل ارتكابها بحقه في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد منصور في رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة على أنه لا يمكن أن يستمر المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن في التقاعس عن تحمل مسؤولياته والقيام بواجباته حيال جرائم ومجازر الاحتلال في غزة، معتبراً أن فترات التهدئة المؤقتة غير كافية، بل من الضروري وقف إطلاق النار بشكل كامل ومستدام لإنقاذ الأرواح البشرية وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني جراء الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الاحتلال منذ بدء عدوانه الوحشي على قطاع غزة.

ولفت منصور إلى استشهاد أكثر من 15240 فلسطينياً 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء جراء استمرار عدوان الاحتلال على غزة، بينما لا يزال هناك آلاف المفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى استشهاد ما لا يقل عن 249 فلسطينياً من بينهم 60 طفلاً في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ بدء عدوانه في السابع من تشرين الأول الماضي، بما في ذلك استشهاد طفلين قبل أيام في جنين كانا يلعبان في الشارع في جريمة مروعة تدل على وحشية الاحتلال، مطالباً بتنفيذ القرار 2712 الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الطارئة والذي دعا إلى تحقيق التهدئة الدائمة في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي عليه.

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