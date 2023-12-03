عشرات الآلاف يتظاهرون في جاكرتا تضامناً مع غزة وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي

جاكرتا-سانا

تظاهر عشرات الآلاف من الإندونيسيين في محيط النصب التذكاري الوطني في العاصمة جاكرتا، تضامناً مع الشعب الفلسطيني ودعماً له وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون الذين جاؤوا من مدن مختلفة إلى العاصمة جاكرتا العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات منددة بالعدوان على قطاع غزة ومطالبة بمحاسبة مجرمي الحرب المسؤولين عنها.

وكانت إندونيسيا شهدت العديد من المظاهرات الداعمة لغزة والمنددة بالعدوان الإسرائيلي عليها خلال الأسابيع الماضية، كما أرسلت نحو 21 طناً من المساعدات الطبية إلى أهالي القطاع المحاصر.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency