طقس الغد: الجو بين الصحو والغائم جزئياً والحرارة أعلى من معدلاتها

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام وبارداً نسبياً ليلاً في معظم المناطق محذرة من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الوسطى والقلمون.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية في المناطق الساحلية والغربية والجنوبية وشرقية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً خاصة على المناطق الشمالية الغربية والساحلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…