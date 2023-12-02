مظاهرة حاشدة في باريس تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

باريس-سانا

تظاهر ألاف الفرنسيين اليوم وسط العاصمة باريس دعماً للشعب الفلسطيني، وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة فرانس برس أن آلاف الأشخاص تظاهروا في شوارع باريس مطالبين حكومة بلادهم بالتدخل الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومنددين بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

من جهته، قال رئيس حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون: “إن استئناف القصف الإسرائيلي في غزة يحمل جميع المؤشرات على الرغبة في ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين”.

وكانت عدة عواصم غربية شهدت خلال الأيام الماضية مظاهرات حاشدة دعماً للشعب الفلسطيني، وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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