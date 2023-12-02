أطفال سوريون يبعثون بتحية لأطفال غزة عبر رسوماتهم

دمشق-سانا

حمّلت 30 موهبةً فنيةً من الأطفال واليافعين رسومات معرضهم الذي جاء بعنوان تحية لأطفال غزة معاني التضامن والحب والتقدير لنظرائهم الأطفال في فلسطين، الذين يواجهون أعتى آلات الإرهاب والإجرام في العالم، خلال العدوان الصهيوني المستمر على غزة وباقي الأراضي المحتلة.

المعرض الذي يستضيفه المركز الثقافي في مساكن برزة جاء بالتعاون بين مديرية ثقافة دمشق والمراكز الفنية التربوية التابعة لمديرية تربية دمشق، وضم 40 لوحةً متنوعةً بتقنياتها وأساليبها ومواضيعها، لتنقل كل منها رؤية ومشاعر صانعها تجاه ما يحدث من عدوان على الشعب الفلسطيني.

وعن المعرض قالت مديرة ثقافة دمشق نعيمة سليمان في تصريح لمراسل سانا: إن اللوحات رسمت بأصابع الطفولة لأجل فلسطين، وعبرت عن تضامن أطفال سورية مع أطفال غزة ومحبتهم لهم، ووقوفهم الى جانبهم بمواجهة هذه الهجمة الصهيونية الإرهابية التي تقتل الحياة والفرح والطفولة، مشيرةً إلى أن اللوحات تعبر عن صرخة احتجاج موجهة للعالم من قبل أطفال سورية، وتؤكد على حق أطفال فلسطين بالحياة.

بدورها أوضحت مديرة المراكز الثقافية في وزارة الثقافة غروب حسن أن المعرض رسالة من أطفال سورية إلى أطفال غزة المقاومة، دعماً لصمودهم في وجه الاحتلال الصهيوني الغاشم.

من جهتها أشارت الفنانة صفاء وبي المشرفة على المعرض إلى أن فكرة المعرض جاءت مع بداية العدوان على غزة، وتبلورت من خلال رسوم الأطفال في المراكز الفنية التربوية في منطقة برزة، مجسدين رغبتهم بالتعبير عن مشاعرهم وتعاطفهم وتضامنهم مع القضية الفلسطينية.

وقالت مديرة المركز الثقافي في مساكن برزة لبنى حداد: إن هذا المعرض يأتي بالتعاون مع المراكز التربوية للفنون التشكيلية في منطقة برزة، ليكون باكورة نشاطاتنا مع الأطفال واليافعين، وليكشف لنا عن مواهب جديدة ومميزة من خلال لوحاتهم التي تعبر عن مدى وعيهم لقضايا قومية مصيرية، حاملين الأمانة ليستمر النضال من أجل عودة الحق لأصحابه وتحرير كل الأرض العربية المحتلة في المستقبل القريب.

محمد سمير طحان

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