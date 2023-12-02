زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب جنوب الفلبين

مانيلا-سانا

ضرب زلزال بشدة 6.9 درجات على مقياس ريختر مقاطعة سوريجاو ديل سور الواقعة في جزيرة مينداناو جنوب الفلبين اليوم.

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 8 كيلومترات وعلى بعد 42 كم شمال شرق بلدة هيناتوان، كما ضرب أيضاً المقاطعات المجاورة.

وحذر المعهد من حدوث موجات مد بحرية(تسونامي)، داعياً السكان الذين يعيشون بالمناطق الساحلية في مقاطعتي سوريجاو ديل سور ودافاو أورينتال إلى التوجه لمناطق أكثر ارتفاعاً أو التحرك أبعد إلى الداخل.

وخلال الشهر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر جزيرة مينداناو جنوب الفلبين، وذلك في ظل النشاط الزلزالي المتكرر الذي تتعرض له، بسبب موقعها على طول حلقة النار في المحيط الهادئ.

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