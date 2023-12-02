كنعاني: الضوء الأخضر الأمريكي لمواصلة العدوان الإسرائيلي فضيحة أخلاقية

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الضوء الأخضر الأمريكي للعدوان الإسرائيلي المتجدد على قطاع غزة المحاصر يعد فضيحةً أخلاقيةً كبيرةً للإدارة الأمريكية، ويظهر الوجه الحقيقي لحقوق الإنسان الأمريكية المزعومة أمام العالم.

وقال كنعاني وفق وكالة إرنا: “إن الهجمات التي بدأت مرةً أخرى بضوء أخضر من الولايات المتحدة تضيف قائمةً طويلةً أخرى من جرائم الحرب وقتل الأطفال والإبادة الجماعية إلى الجريمة المروعة المتمثلة بقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني في 48 يوماً”، مشيراً إلى أن نحو 200 شهيد و600 جريح وهو حصيلة الهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة خلال 24 ساعةً، يعد فضيحةً أخلاقيةً كبيرةً للحكومة الأمريكية، ويظهر للعالم الوجه الحقيقي لحقوق الإنسان الأمريكية المزعومة.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد في وقت سابق اليوم أن الكيان الصهيوني يتحدى الشرعية الدولية بدعم من الولايات المتحدة والغرب اللذين أصبحا شريكين في جرائمه، لافتاً الى أن المكانة القانونية لقواعد القانون الدولي الإنساني خضعت لاختبار جدي خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

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