افتتاح معرض للسجاد والموكيت في مدينة اللاذقية

اللاذقية-سانا

افتتح اليوم معرض للسجاد والموكيت في مدينة اللاذقية، لتلبية احتياجات المواطنين وتأمين لوازم فصل الشتاء من هذه المادة.

وأوضح مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية محمد سلمان في تصريح لمراسلة سانا أنه وفق خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتدخل الإيجابي، فإن المعرض المقام بمجمع أفاميا في اللاذقية يضم تشكيلةً واسعةً من جميع الأصناف والموديلات من السجاد والموكيت من معامل القطاع العام والخاص.

وبين سلمان أن المعرض يتميز بوجود حسومات وأسعار منافسة تلبي رغبات المستهلكين، لافتاً إلى أن سعر المتر الواحد يتراوح بين 18 و160 ألف ليرة سورية حسب الأنواع المعروضة.

ديمة حشمة

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