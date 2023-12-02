البرلمان العربي: مواصلة الاحتلال عدوانه على غزة يؤكد استخفافه بالقانون الدولي

القدس المحتلة-سانا

أوضح البرلمان العربي أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة يؤكد استخفاف الاحتلال بقواعد القانون الدولي، ويجسد عجز المجتمع الدولي في القيام بالحد الأدنى من دوره في حماية الفلسطينيين ووقف إطلاق النار.

واستنكر البرلمان في بيان وفق وكالة وفا استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقصف الفلسطينيين وهدم منازلهم، محذراً من أن استمرار هذا العدوان من شأنه تعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وجريمة النزوح القسري التي تفرضها قوات الاحتلال.

وطالب البرلمان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي.

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