الخارجية الفلسطينية تحذر من كارثة إنسانية في غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

حذرت الخارجية الفلسطينية من أن استمرار العدوان الإسرائيلي الممنهج على قطاع غزة يعمق الكارثة الإنسانية فيه ويزيد من جريمة النزوح القسري.

وأوضحت الخارجية في بيان وفق وكالة وفا أن أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يعيشون تحت القصف الهمجي الإسرائيلي مع انعدام وشح في توفر احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي.

وقال الهلال الفلسطيني في بيان له نقلته وكالة وفا: “إن سلطات الاحتلال منعت دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر، وإنه يتوجب تفريغ المعبر من الشاحنات الموجودة في الجانب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن”.

وأكد الهلال الفلسطيني أن هذا الإجراء يزيد من حجم التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية والإغاثية في تخفيف معاناة الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وكان الاحتلال استأنف عدوانه على قطاع غزة صباح اليوم عقب انتهاء اتفاق التهدئة المؤقتة التي استمرت لأسبوع واحد فقط، وخلال هذه الفترة تم إدخال شاحنات من المساعدات إلى غزة، لكن كمية المساعدات الإغاثية والطبية وشاحنات الوقود التي دخلت لم تكن كافية لسد الاحتياجات المتزايدة للفلسطينيين في ظل الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع جراء العدوان الإسرائيلي.

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